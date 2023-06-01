EAU CLAIRE — Before there was Bon Iver and Megafaun, there was DeYarmond Edison. Four childhood friends, Brad Cook, Phil Cook, Justin Vernon and Joe Westerlund, who built a musical connection that was too good to last. Now, 17 years after the band’s break up, their story will be told.

Each member has gone on to establish their individual legacy through the work of projects like Bon Iver, Megafaun and so many more. But before then they succeeded together. “Epoch,” out on Jagjaguwar Aug. 18, is “a massive and maximalist box set that explores the saga like never before, in unabashed and unabridged detail,” according to a news release.