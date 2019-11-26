Girls basketball
Menomonie 51, Rice Lake 49
Menomonie: Olivia Steinmetz 6, Shelby Thorton 19, Emma Mommsen 6, Helen Chen 14, Bella Jacobsen 4, Emily Schwartz 2.
Rice Lake: Emma Fitzgerald 2, Grace Forsberg 8, Jordan Roethel 16, Brynn Olson 11, Jordan Pagac 10, Isabelle Schmidt 2.
3-pointers: Menomonie 4 (Thorton 2, Chen 2), Rice Lake 0.
Halftime: Menomonie 23-20.
Clear Lake 56, Spring Valley 41
Clear Lake: Kaylee Madison 3, Maggie Rosen 5, Julianna Rosen 15, Lizzie Rosen 5, Lily Hacker 1, Madison Zimmer 13, Maddie Rosen 14.
Spring Valley: Kylee Flanders 2, Maddy Olson 8, Lexi Johansen 24, Morgan Rustad 2, Larissa Stark 5.
3-pointers: Clear Lake 1 (Madison), Spring Valley 2 (Olson).
Halftime: Clear Lake 30-16.
Regis 41, Durand 37
Regis (1-1): Caitlin Clink 4, Makenna Rohrscheib 16, Katie Andrews 2, Adrienne Morning 19.
Durand (0-1): Sand 1, Anth 6, Brantner 20.
3-point goals: Durand 4 (Anth 2, Brantner 2).
Halftime: Tied 18-18.
Lincoln 67, Port Edwards 23
Port Edwards (0-3): Olivia Reimer 7, Bella Hanten 4, Dominique Griffith 6, Taylor Martin 4
Lincoln (2-0): Liz Prindle 7, Molly Johnson 4, Emma Fischer 11, Taylor Stanley 6, Miah Breheim 6, Sada Stanley 4, Elizabeth Stanley, Taylor 8, Jacquelyn Paul 8, Liza Cummings 9, Elise Theiler 4
3-point goals: Port Edwards 3 (Martin 2, Quick), Lincoln 5 (T. Stanley 2. Paul 2, Fischer, Prindle).
Halftime: Lincoln 40-5
Independence 46, Mondovi 39
Mondovi (0-2): Katherine Thompson 7, Josie Hulke 11, Emmy Everson 2, Ella Poeschel 14, Abby Johnson 1, Kortlyn Berg 2, Abbey Fedie 2.
Independence (2-0): Aubrie Pronschinkse 4, Brianna Truog 6, Emerson Pronschinkse 1, Emma Pietrek 2, Ziy Conner 33.
3-point goals: Mondovi 5 (Hulke 3, Thompson 1, Poeschel 1).
Halftime: Independence led 28-19.
Atoona 82, Pittsville 32
Pittsville (0-2): Emily Carlson 4, Carly Knutson 10, Bekah Downs 2, Julia Redmond 8, Madalyn Carpenter 8
Altoona (1-1): Averie Varsho 15, Daydrean Henrichs 15, Brittany Klatt 6, Kate Harris 2, Keelyn Marlaire 12, Kennedy Tripller 6, Brianna Lima 11, Abby Palchik 3, Dru Nicolet 8, Mya Martenson 4
3-point goals: Pittsville 2 (Carlson 2), Altoona 10 (Varsho 2, Henrichs 3, Klatt, Marlaire 2, Trippler 2).
Halftime: Altoona 48-16
Ladysmith 51, Stanley-Boyd 36
Stanley-Boyd (0-1): Aaliyah Moore 2, Leslie Decks 4, Kayte Licht 2, Lily Hoel 11, Teagen Becker 8, Marrisa Gostafson 6, Emily Brenner 3
Ladysmith (1-0): Holly Rands 4, Britl Wiles 9, Emerson Clark 2, Allison Clark 5, Emily Egle 10, Raemalee Smith 11, Emma Dieckman 5, Kamia Silver 5
3-point goals: Stanley-Boyd 0, Ladysmith 7 (Rands, Wiles, Clark, Egle 2, Smith, Dieckman).
Halftime: Ladysmith 28-18
Fall Creek 68, Eleva-Strum 63
Fall Creek (1-1): Ariel Heuer 10, Gianna Vollrath 14, Katelyn Hong 2, Emily Madden 12, Mackensy Kolpien 15, Emma Ryan 15
Eleva-Strum (1-1): Brianna Nelson 22, Chole Hillestad 11, Kylie Putzy 2. Allie Schick 2, Madison Schultz 5, Jayden Ellefson 4, Kelli Hanson 2, Olivia Windjue 15
3-point goals: Fall Creek 5 (Heuer 2, Madden 2, Kolpien), Eleva-Strum 3 (Nelson 2, Hillstead 1).
Halftime: Eleva-Strum 42 Fall Creek 35
Colfax 64, Bloomer 47
Bloomer (1-1): Sam Buchholtz 10, Abby Zeman 2, Rylie Jarr 4, Vanessa Jenneman 5, Emma Seibel 8, Leah Score 3. Larissa Fossum 6, Cayce Grambo 5, Abby Iverson 4
Colfax (2-1) — Taylor Irwin 5, Morgan Schleusner 1, Jayna Bowe 4, Kameri Meredith 31, Marissa Harmon 3, Madison Barstad 3, Addisyn Olson 2, Rachel Scharlau 15
3-point goals: Bloomer 6 (Buchholtz 2, Seibel 2, Jenneman, Score), Colfax 5 (Irwin, Bowe, Harmon, Barstad, Scharlau).
Halftime: Colfax 33-12