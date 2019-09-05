The following students from west-central Wisconsin have been named to the dean’s list:
Western Technical College, La Crosse
Arcadia: Kendra Bjorge.
Black River Falls: Shelby Fairweather.
Galesville: Aaron Dahl, Sarah Kleinfeldt.
Greenwood: Cassandra Elmer.
Taylor: Tasah Skogebo.
Chippewa Valley Technical College
Alma: Julia Rotering.
Altoona: Brooklynn Arbs, Jasmine Blair, Claire Bobick, Elvializ Marrero Rodriguez, Kiana Schoen.
Arcadia: Noah Rumpel.
Arkansaw: Lauren Hendel.
Augusta: Breanna Guntner, Kristina Mayer, Austin Rasso.
Baldwin: Tina Anderson, Brandon Dierich.
Black River Falls: Billie Rochester, Kristen Zadnichek.
Bloomer: Katie Dunlavy, Rylan Maves, Summer Ruff, Antoinette Sonnentag.
Boyceville: Cheyenne Booth, Kyle Holden, Michaella Kegen, Tori Kostman, Tyler Krueger.
Boyd: Gabrielle Wilichowski.
Cadott: Lydia Heilman, Dayne Schoenberg, Brooklyn Sommerfeld.
Chetek: Josh Kirkman.
Chippewa Falls: Benjamin Baribeau, Noah Bello, Theresa Beranek, Morgan Billyboy, Jon Cahill, Tyler Cohoon, Alyssa Flaten, Christina Ihfe, Alexander Johnson, Madonna Marion, Jana Mattison, Douglas Ormson Jr., David Pettit, Macade Ploederer, Krysta Roth, Megan Saltness, Sumitra Stolp, Jamie Wathke, Shania Webb, Craig White, John Wilson, Alyssa Zwiefelhofer.
Cochrane: Haley Rolbiecki.
Colfax: Cody Braun, Portia Maves, Dalton Schotter.
Conrath: Tabitha Ford.
Cornell: Shawn Hulleman.
Cumberland: Grant Ceaglske.
Durand: Michelle Brassfield, Steven Galewski, Melissa Newcomb, Kenneth Nimmo.
Eau Claire: Jaylynn Albrecht, Krista Amundson, Peter Arriola, Jesse Babcock, Lucas Bonney, Tamara Bowe, Ross Boyd, Christopher Brantner, Dane Breaker, Sarah Brune, Adam Bruner, Kirsten Buvala, Evan Carpenter, Angela Cartwright, Maryanne Cowart, Griffin Custer, Ryan Dauffenbach, Timothy Deprey, Cassidy Emmons, Bailee Espelien, Donald Glodowski, Curtis Goodale, Alexandra Gunnes, Michaella Hack, Micheal Hamilton Sabourin, Andrea Harris, Nathan Hastreiter, Andrew Hays, Ben Henning, Asher Jewell, Sara Johnson, Dawson Kaselau, Julia Kernan, Ge Kha, Kristin Klimeck, M Adelyn Kooima, Rebekka Kott, Rachel Larrabee, Tiffany Larson, Bethany Leland, Mason Lewis, Rebecca Lighthizer, Kelsey Madson, Ashley Matysik, Thomas Merkatoris, Brian Mero, Ben Metz.
Kyle Meyer, Joshua Miller, Sae Moua, Seyed Danial Mousavi Javardi, Kim Munsch, Samantha Parrish, Katherine Pronschinske, Juanita Rassbach, Ellie Rumphol, Whitney Schmidt, Aaron Schoone, Isaac Schoone, David Schubert, Jackson Severson, Kayla Simet, Taylor Skibba, Judas Sorenson, Ethan Stang, Arin Tepp, Jill Thompson, Carolina Torres Canto, Samantha Wackwitz, Jacob Weber, Katlyn Wettberg, Nancie Wilkins, Kee Yang, Shinang Yang, Brittany Tox, Tristan Zempel.
Eleva: David Bemis, Micah Crotty, Kimber Gutridge, Brad Jensen.
Elk Mound: William Bartholomew, Meghan Keller, Georgina Lostetter, William Moelter, Alana Plaszcz.
Ellsworth: Alexander Hoffman, Alexa Rasmussen.
Elmwood: Tyler Bee, Katherine Todd.
Emerald: Dakota Phalin.
Fall Creek: Karlie Anderson, Cynthia Bauer, Brandon Conradi, Shaylee Dekan, Kendra Johnson, Ethen Schoen.
Greenwood: Cole Susa.
Hammond: Jane Gandy.
Hudson: Aura Erickson, Marianne Maves.
Independence: Isaak Gierok, Mitchell Rebarchek.
Jim Falls: Taylor Hubbard.
Ladysmith: Taylor Gibbs.
Lake Hallie: Abigail Danielson, Rebecca Wood.
Menomonie: Loralee Coulthard, Erik Frank, Diana Kleven, Amanda Klopp, Peter Krizan, Sherry Luoma, Breyden Noble, Robert Zech.
Merrillan: Olivia Harmer.
Mondovi: Christa Anderson, Roxann Halverson, Megan Kluge, Jesse Olson, Chandler Plank, Alison Windhorst.
New Richmond: Molly Mason.
Osseo: Jaxon Kostka, Peggy Otto, Hannah Schmitt, Trinity Taylor.
Plum City: McCormick Kannel.
Prescott: Reina Most, Kaitlyn Weston.
Rice Lake: Elaine Breed, Logan Eckes.
River Falls: Madali Harer, Jake Rivard, Camryn Shea, Lindsey Swanson, Angela Sylla.
Stanley: Jacob Anderson, Abigail Denzine.
Strum: Stephanie Brunner, Anna Higley.
Whitehall: Ethan FIlla, Megan Jacobs, Nicole Lyga.
Withee: Corry Trybula.