The following students from west-central Wisconsin have been named to the dean’s list:
Belmont University, Nashville, Tenn.
Baldwin: Caitlyn Cody.
Eau Claire: Alexandra Warren.
St. Norbert College, De Pere
Altoona: Abigael Nauertz.
Black River Falls: Khloe Spors.
Chippewa Falls: Brady Butak, William Butak, Kayleigh Carotenuto, Elizabeth Eckes, Betty Pfeifer, Alexandra Thomas.
Colby: Brooklyn Filtzkowski, Morgan Sobeck.
Colfax: Quinn Russell.
Cumberland: Wayne Ankarlo.
Eau Claire: Sydney Bates, Jenna Haselwander, Nathan Makuck, Abby Schermitzler, Bennett Seelen.
Elk Mound: Kayla Ruppelt.
Glenwood City: Nyah Anderson.
Loyal: Kayla Bremmer.
Neillsville: Olivia Hanson.
New Richmond: Jaida Benish.
Owen: Kayla Clark.
Rice Lake: Katelyn Holmstrom, Zachary Holmstrom.
Trempealeau: Samuel Barnett.
Benedictine College, Atchison, Kan.
Chippewa Falls: Peter Herron.
Prescott: Marie Gannon.
River Falls: Sophie Kolars.
Missouri Valley College, Marshall, Mo.
Mondovi: Nicholas Pelke.
Winona State University, Winona, Minn.
Abbotsford: Brian Larson.
Alma: Sean Merchlewitz.
Arcadia: Tu Khiem Ho, John Krett, Luke Quinn, Abigayle Suchla.
Arkansaw: Carley Ward.
Augusta: Morgan Hewitt, Brianna Krueger.
Baldwin: Colton Haney, Trevor Stangl.
Beldenville: Olivia Matzek.
Blair: Rayna Swanson.
Bloomer: Sidney Kostner, Emma Seibel, Kendall Zeman.
Boyceville: Luke Knudtson.
Buffalo City: Lucas Gabel.
Chetek: Darryl Williams.
Chippewa Falls: Marnie Barth, Maria Friedel, Madison Henneman, Max Kauphusman, Grace Mrozinski, Tristan Root.
Cochrane: Austin Repinski.
Colfax: Jayna Bowe, Kayla Drazkowski, Haley Frank, Jasmine Paulus.
Downing: Jamie Scanlon.
Durand: McKenzie Brion.
Eau Claire: Kevin Byrne, Emily Haworth, Antonio Idarraga, Cooper Kapanke, Madeline McClure, Ashton Miloszewicz, Kaitlyn Rusch, Caroline Sauls, Reva Syverson, Olivia Tangley.
Elk Mound: Maxwell Marquardt, Danielle Olson, Paige Romanowski.
Ellsworth: Ava Billeter, Caitlin Dahl, Megan Ray, Madilyn Smith.
Ettrick: Taylor Rebhahn, Nicholas Salzwedel.
Fall Creek: Allison Dunham, Dylan Schulz.
Fountain City: Gracie Kupietz, Allie Loken, Grace Moline, Benjamin Moonen, Amanda Schabacker, Caitlyn Speltz.
Galesville: Piper Johnson, Katharine Kulas.
Hager City: Olivia Carlson, Emily Ray.
Hudson: Lauren Anderson, Madeline Congdon, Emerson Hatch, Madeline Meierotto, Gabrielle Myers, Maliah Pytleski, Jennifer Scharton.
Independence: Cassidy Kabus, Alyssa Kulig.
Jim Falls: Dane Weiland.
Ladysmith: Kylee Becker.
Loyal: Jared Weber.
Maiden Rock: Tayler Whipple.
Melrose: Mykayla Wollin.
Menomonie: Kyli Edwards-Lancette, Gabriel Hathaway, Ireland McRoberts, Caroline O’Dell, Cole Reckin.
Mondovi: Trista Greiner.
Neillsville: Taylan Schoengarth.
Nelson: Julia Binner.
New Richmond: Katherine Keehr, Makayla Mitchell, Mackenzie Peterson, Sarah Waller.
Osseo: Alyssa Iverson, Abigail Mulcahy, Madyson Rosman.
Prescott: Ellie Groskopf, Delaney Radke.
Rice Lake: Alicia Kinziger, Amber Margetta, Abby Weegman.
Roberts: Sheyenne Lor.
Strum: Afton Larrabee.
Turtle Lake: Heidi Leopold.
Trempealeau: Paige Heuer, Maxwell Marley, Nicholas Moen.
Whitehall: Taylor Thoma.
Woodville: Laura Luckwaldt, Montana Peterson.