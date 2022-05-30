The following students from west-central Wisconsin have been named to the dean’s list:

Belmont University, Nashville, Tenn.

Baldwin: Caitlyn Cody.

Eau Claire: Alexandra Warren.

St. Norbert College, De Pere

Altoona: Abigael Nauertz.

Black River Falls: Khloe Spors.

Chippewa Falls: Brady Butak, William Butak, Kayleigh Carotenuto, Elizabeth Eckes, Betty Pfeifer, Alexandra Thomas.

Colby: Brooklyn Filtzkowski, Morgan Sobeck.

Colfax: Quinn Russell.

Cumberland: Wayne Ankarlo.

Eau Claire: Sydney Bates, Jenna Haselwander, Nathan Makuck, Abby Schermitzler, Bennett Seelen.

Elk Mound: Kayla Ruppelt.

Glenwood City: Nyah Anderson.

Loyal: Kayla Bremmer.

Neillsville: Olivia Hanson.

New Richmond: Jaida Benish.

Owen: Kayla Clark.

Rice Lake: Katelyn Holmstrom, Zachary Holmstrom.

Trempealeau: Samuel Barnett.

Benedictine College, Atchison, Kan.

Chippewa Falls: Peter Herron.

Prescott: Marie Gannon.

River Falls: Sophie Kolars.

Missouri Valley College, Marshall, Mo.

Mondovi: Nicholas Pelke.

Winona State University, Winona, Minn.

Abbotsford: Brian Larson.

Alma: Sean Merchlewitz.

Arcadia: Tu Khiem Ho, John Krett, Luke Quinn, Abigayle Suchla.

Arkansaw: Carley Ward.

Augusta: Morgan Hewitt, Brianna Krueger.

Baldwin: Colton Haney, Trevor Stangl.

Beldenville: Olivia Matzek.

Blair: Rayna Swanson.

Bloomer: Sidney Kostner, Emma Seibel, Kendall Zeman.

Boyceville: Luke Knudtson.

Buffalo City: Lucas Gabel.

Chetek: Darryl Williams.

Chippewa Falls: Marnie Barth, Maria Friedel, Madison Henneman, Max Kauphusman, Grace Mrozinski, Tristan Root.

Cochrane: Austin Repinski.

Colfax: Jayna Bowe, Kayla Drazkowski, Haley Frank, Jasmine Paulus.

Downing: Jamie Scanlon.

Durand: McKenzie Brion.

Eau Claire: Kevin Byrne, Emily Haworth, Antonio Idarraga, Cooper Kapanke, Madeline McClure, Ashton Miloszewicz, Kaitlyn Rusch, Caroline Sauls, Reva Syverson, Olivia Tangley.

Elk Mound: Maxwell Marquardt, Danielle Olson, Paige Romanowski.

Ellsworth: Ava Billeter, Caitlin Dahl, Megan Ray, Madilyn Smith.

Ettrick: Taylor Rebhahn, Nicholas Salzwedel.

Fall Creek: Allison Dunham, Dylan Schulz.

Fountain City: Gracie Kupietz, Allie Loken, Grace Moline, Benjamin Moonen, Amanda Schabacker, Caitlyn Speltz.

Galesville: Piper Johnson, Katharine Kulas.

Hager City: Olivia Carlson, Emily Ray.

Hudson: Lauren Anderson, Madeline Congdon, Emerson Hatch, Madeline Meierotto, Gabrielle Myers, Maliah Pytleski, Jennifer Scharton.

Independence: Cassidy Kabus, Alyssa Kulig.

Jim Falls: Dane Weiland.

Ladysmith: Kylee Becker.

Loyal: Jared Weber.

Maiden Rock: Tayler Whipple.

Melrose: Mykayla Wollin.

Menomonie: Kyli Edwards-Lancette, Gabriel Hathaway, Ireland McRoberts, Caroline O’Dell, Cole Reckin.

Mondovi: Trista Greiner.

Neillsville: Taylan Schoengarth.

Nelson: Julia Binner.

New Richmond: Katherine Keehr, Makayla Mitchell, Mackenzie Peterson, Sarah Waller.

Osseo: Alyssa Iverson, Abigail Mulcahy, Madyson Rosman.

Prescott: Ellie Groskopf, Delaney Radke.

Rice Lake: Alicia Kinziger, Amber Margetta, Abby Weegman.

Roberts: Sheyenne Lor.

Strum: Afton Larrabee.

Turtle Lake: Heidi Leopold.

Trempealeau: Paige Heuer, Maxwell Marley, Nicholas Moen.

Whitehall: Taylor Thoma.

Woodville: Laura Luckwaldt, Montana Peterson.

Contact: 715-833-9207, dan.holtz@ecpc.com