The following students from west-central Wisconsin have been named to the dean’s list:
Chippewa Valley Technical College
Baldwin: Jonathan Burns, Heather Doornink, Cortney Dusek, Kody Hillstead, Alexandria Holldorf, Jason Klatt, Max Krueger, Jordan Lehman, Jacob Lindquist, Christen Litton, Heather McGee, Owen Newton, Sydney Newton, Katie Pichla, Trey Rasmuson.
Barron: Samuel Beckendorf, Bailee George, Chyanne Pichelman, Amy Williams.
Barronett: Megan Bassett.
Bay City: Joelly Kinneman.
Beldenville: Rebecca Keller, Maria Segura-Gronseth, Morgan Ann Yanish.
Black River Falls: Avery Gjerseth, Sean Johnson, Kathryn Leone, Brian Lind, Molly McNulty, Ashley Overlien, Billie Rochester, Evan Twite.
Blair: Tricia Shramek.
Bloomer: Shania Bronstad, Hazel Cody, Maggie Craker, Erica Darling, Cassandra Dominik, Stephanie Gengler, Heather Holden, Emily Holloway, Allison Hurt, Jessica Hurt, Jenna Kodesh, Elizabeth Lecleir, Christy Lyon, Shayla Madorin, Kaylee North, Caitlin Ottman, Brady Paffel, Hannah Paschke, Charles Polmanter, Elijah Prill, Nicole Prince, Hannah Schimmel, Cody Seibel, Antoinette Sonnentag, Dennis Sonnentag, Kayla Stolt, Jocelyn Zwiefelhofer.
Boyceville: Ashley Bernhard, Diane Duerst, Jennifer Gundlach Klatt, Tara Gunnufson, Jacob Holden, Kyle Holden, LaRissa Krueger, Kyle Marlett, Dylan McNew, Chris Pelikan, Tyler Peterson, Tyler Schultz.
Boyd: Summer Dahl, Breana Miller, Mackenzie Nelson, Kelli Shilts, Gabrielle Wilichowski, Katharine Yeager.
Bruce: Shannon Dernovsek, Molly Meyer.
Cadott: Jessica Adams, Brigham Bejin, Coy Bowe, Abigail Eiler, Amber Gilles, Shawna Gwiazda, Sharlene Hakes, Abigail Janicki, Thomas Kann, Elise Raatz, Stella Rongitsch, Jane Schneider, Sydney Schneider, Isabella Thompson, Eric Weiland.
Cameron: Mikayla Gillett, Jennifer Holub, Brett Johnson, Anna Petzke, Sam Tepaske.
Chetek: Miranda Meredith.
Chippewa Falls: Zaid Abdullah, Christine Adams, Jasiel Albarran Molina, Eric Albitz, Michael Amundson, Abigail Anderson, Josiah Anderson, Kirsten Anderson, Julie Atkisson, Holly Axtell, Jessica Barnard, Jon Begley, Bobby Belden, Casey Bement, Patricia Benish, Wesley Benish, Kelsey Bents, Jacqueline Berg, Lori Berg, Jackie Blum, Keri Bonfoey, Casey Boozer, Lisa Brancaccio, Shayla Breen, Heather Brennan, Kendra Buchholz, Tayler Buchholz, Maggie Burgess, Brayden Burt, Paige Butak, Rachel Christenson, Margaret Cook, Nicole Crumbaker, Caleb Dahlke, Cody Danielson, Nicholas Davern, Trevor Davern, Nicole Davis, Lukas Dean, Taylor Detlaff, Michelle Dorn, Brihan Dressel, Rebecca Dressel, Jaylin Dubberke, Sarah Egge, Matthew Emerson, Ashlee Endvick, Michelle Endvick.
Grace Erickson, Paige Erickson, John Farrow, Madelynn Fasbender, Alex Filter, Hope Foss, Joanna Fox, Ava Fries, Nicholas Fritsch, Andrea Gassen, Wade Geist, Elizabeth Gerber, Jeremy Gjelhaug, Gillian Golden, Tyler Grant, Christina Grasley, Alexis Greenhalgh, Madelynn Gums, Alysia Haight, Laurie Hanson, Daryl Hart, Lauren Hasmuk, Leah Hayden, Andrew Hays, Heather Hegre, Katherine Hudmon, Michael Hvizdak, Grace Ingebritson, Carter Jensen, Anna Johnson, Courtney Johnson, William Johnson, James Kenner, Abigail Klimek, Steven Koehler, Dakota Koenig, Paul Korger, Madison Kowalczyk, Travis Kozlowski, Samantha Kraegenbrink, Alexis Kramer, Paige Kromrey, Nicholas Labelle, Daria Larson, Keri Leenhouts, Isaac Lindstrom, Brandon Lloyd, Ashleigh Lor, Grace Lovelien.