Colleen Kuechenmeister
Colleen “Kelly” M. Kuechenmeister, beloved wife, stepmother, grandmother, great-grandmother, sister, aunt, and friend passed away peacefully at home surrounded by family and love on Saturday, July 22. Kelly fought pancreatic cancer like a warrior.
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