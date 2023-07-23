MILWAUKEE (AP) — Ozzie Albies wanted another chance to step to the plate with the game on the line after failing to deliver a night earlier.
Given that opportunity, Albies wasted no time making amends.
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