Braves Brewers Baseball

Milwaukee Brewers' Brice Turang, right, watches his home run against the Atlanta Braves in the third inning of a baseball game Sunday, July 23, 2023, in Milwaukee. (AP Photo/Jeffrey Phelps)

 Jeffrey Phelps

MILWAUKEE (AP) — Ozzie Albies wanted another chance to step to the plate with the game on the line after failing to deliver a night earlier.

Given that opportunity, Albies wasted no time making amends.

  