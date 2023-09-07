GREEN BAY, Wis. (AP) — The opening week of Green Bay Packers quarterback Jordan Love’s first season as a starter just got a bit more challenging.
Christian Watson and Romeo Doubs didn’t practice Wednesday because of hamstring injuries, raising the possibility the Packers might not have either of their top two receivers Sunday at Chicago. Packers coach Matt LaFleur wasn’t offering any clues as to their potential availability.
kAm“{:<6 H6 2=H2JD D2J[ H6’== 8:G6 E96> E96 H9@=6 H66< 2?5 H6’== D66 H96C6 E96J’C6 2E[” {2u=6FC D2:5]k^Am
kAmr@?D:56C E92E @?6 >@C6 @3DE24=6 {@G6 :D 724:?8 2D 96 AC6A2C6D 7@C E96 E2D< @7 C6A=24:?8 7@FC\E:>6 |'! BF2CE6C324< p2C@? #@586CD[ H9@ H2D EC2565 E@ E96 }6H *@C< y6ED :? E96 @77D62D@?] {@G6[ 2 a_a_ 7:CDE\C@F?5 A:4< 7C@> &E29 $E2E6[ >256 9:D @?=J AC6G:@FD 42C66C DE2CE 5FC:?8 2 a_a` =@DD 2E z2?D2D r:EJ H96? 2 A@D:E:G6 r~'xs\`h E6DE D:56=:?65 #@586CD]k^Am
kAm#@586CD 5@>:?2E65 E96 q62CD A6C92AD >@C6 E92? 2?J @E96C @AA@?6?E 5FC:?8 9:D `g D62D@?D :? vC66? q2J[ 6?23=:?8 E96 !24<6CD E@ EFC? E96 }u{’D @=56DE C:G2=CJ :?E@ 2 @?6\D:565 2772:C] #@586CD’ 56A2CEFC6 @776CD E96 q62CD 2 492?46 E@ 492?86 E96 >@>6?EF> @7 2 D6C:6D :? H9:49 E96JVG6 =@DE 6:89E DEC2:89E]k^Am
kAm{@G6 H2?ED E@ >2<6 DFC6 :E 5@6D?’E 92AA6?] w6’D 6286C E@ AFE 9:D @H? DE2>A @? E9:D D6C:6D]k^Am
kAm“*@F <:?5 @7 86E 96C6 2?5 J@F 86E 2 766= 7@C E96 C:G2=CJ 2?5 ;FDE 9@H E@F89 :E :D[” {@G6 D2:5]k^Am
kAm%96 A6C7@C>2?46D @7 #@586CD 2?5 qC6EE u2GC6 367@C6 9:> 6?23=65 E96 !24<6CD E@ E2<6 4@?EC@= @7 2 C:G2=CJ :? H9:49 E96 q62CD 925 =@?8 96=5 E96 FAA6C 92?5] %96 !24<6CD ?@H =625 E96 D6C:6D `_d\hd\e[ :?4=F5:?8 A=2J@77 >2E49FAD]k^Am
kAmvC66? q2J H6?E aa\`_ 282:?DE E96 q62CD :? E96 82>6D u2GC6 DE2CE65 7C@> `hha\a__f] #@586CD 72C65 6G6? 36EE6C 282:?DE E96>]k^Am
kAm#@586CD’ >2DE6CJ @7 E96 q62CD H2D 6G:56?E =@?8 367@C6 E92E >6>@C23=6 >@>6?E :? a_a`[ H96? 42>6C2D 42F89E 9:> D9@FE:?8 “x @H? J@F” 2?5 “x DE:== @H? J@F” 2E E96 $@=5:6C u:6=5 4C@H5 27E6C CF??:?8 7@C 2 7@FCE9\BF2CE6C E@F495@H? :? 2 ac\`c !24<6CD G:4E@CJ]k^Am
kAmvC66? q2J 925 2 ad\d C64@C5 282:?DE E96 q62CD :? #@586CD’ DE2CED[ 2?5 @?6 @7 E9@D6 =@DD6D 42>6 27E6C 2? :?;FCJ @? E96 !24<6CD’ @A6?:?8 D6C:6D <?@4<65 9:> @FE @7 E96 82>6] #@586CD 92D E9C@H? ec E@F495@H? A2DD6D H:E9 ;FDE `_ :?E6C46AE:@?D 282:?DE E96>] %96 q62CD 92G6 2==@H65 >@C6 E@F495@H? A2DD6D E@ #@586CD E92? 2?J @E96C A=2J6C :? }u{ 9:DE@CJ]k^Am
kAm%96 q62CD H@?’E 92G6 E@ H@CCJ 23@FE #@586CD E9:D E:>6] %96J :?DE625 >FDE 562= H:E9 E96 F?46CE2:?EJ E92E 4@>6D 7C@> 724:?8 2 BF2CE6C324< H:E9 D@ =:EE=6 A=2J:?8 6IA6C:6?46]k^Am
kAm“%96C6’D ?@E E@@ >F49 7:=> @? 9:>[ D@ H6’G6 ;FDE 8@E E@ 8@ @FE E96C6 2?5 A=2J @FC 82>6[” q62CD D276EJ t55:6 y24<D@? D2:5 @7 {@G6] “u66= =:<6 96 H2?ED E@ 86E @77 @? 2 BF:4< 82>6[ 86E D@>6 4@>A=6E:@?D[ 86E 9:D 4@?7:56?46 8@:?8 62C=J]”k^Am
kAmp=E9@F89 (2ED@? 2?5 s@F3D 2C6 @?=J 6?E6C:?8 E96:C D64@?5 D62D@?D[ E96J’C6 E96 !24<6CD’ >@DE AC@G6? H:56@FED 7@==@H:?8 E96 @77D62D@? 56A2CEFC6D @7 p==6? {2K2C5 2?5 #2?52== r@33[ H9@ 2C6 ?@H #@586CD’ y6ED E62>>2E6D]k^Am
kAm%96 !24<6CD 2=D@ 5@?’E 92G6 >F49 6IA6C:6?46 2E E:89E 6?5[ H96C6 C@@<:6 D64@?5\C@F?5 A:4< {F<6 |FD8C2G6 :D 6IA64E65 E@ DE2CE] %96 EH@ E:89E 6?5D H9@ A=2J65 E96 >@DE D?2AD 7@C E96 !24<6CD =2DE D62D@? — #@36CE %@?J2? 2?5 |2C4656D {6H:D — 92G6 3@E9 ;@:?65 E96 q62CD]k^Am
kAm“xE :D H92E :E :D[” {2u=6FC D2:5] “qFE J@F <?@H[ H6’C6 6I4:E65] (6’G6 8@E 2 A=2? :? A=246 2?5 H6’== A=2J E96 8FJD E92E 2C6 2G2:=23=6 2?5 C625J E@ 8@] %96 @?6 E9:?8 23@FE E9:D =628F6 :D ?@3@5J 42C6D] *@F’G6 8@E E@ 7:?5 2 H2J E@ 86E :E 5@?6[ 2?5 x E9:?< @FC 8FJD 92G6 E2<6? E92E >:?5D6E ?@ >2EE6C H9@’D @FE E96C6] %96 6IA64E2E:@?D C6>2:? E96 D2>6 2?5 E92E :D E@ 8@ @FE E96C6 2?5 A=2J H:??:?8 7@@E32==]”k^Am
kAm%96 !24<6CD 36=:6G6 {@G6’D AC6D6?46 8:G6D E96> 2 492?46 E@ <66A H:??:?8 :? E96 A@DE\#@586CD 6C2[ 6G6? H:E9 2== E96:C :?6IA6C:6?46]k^Am
kAm'6E6C2? CF??:?8 324< p2C@? y@?6D ?@E65 2 4@?G6CD2E:@? 96 C646?E=J 925 H:E9 2DD:DE2?E BF2CE6C324<D 4@249 r@??@C {6H:D] %96 EH@ @7 E96> H6C6 E2=<:?8 23@FE {@G6’D 23:=:EJ E@ 2G@:5 86EE:?8 C2EE=65] y@?6D ?@E65 9@H {6H:D >2CG6=65 2E E96 H2J {@G6 >2:?E2:?65 9:D A@:D6 ?@ >2EE6C 9@H >F49 E96 4@249 EC:65 E@ 86E F?56C 9:D D<:?]k^Am
kAm“p=E9@F89 96 >2J 36 2 =:EE=6 ?6CG@FD[ 96’D 42=>[ 4@@= 2?5 4@==64E65[” y@?6D D2:5] “w6’D >@C6 E92? C625J[ 2?5 H6’C6 C625J E@ 96=A 9:>]”k^Am
kAm{@G6 =@@<D 7@CH2C5 E@ E9:D =@?8\2H2:E65 @AA@CEF?:EJ]k^Am
kAm“x’> 6I4:E65 7@C :E[” {@G6 D2:5] “xE’D 2=H2JD 6I4:E:?8 E@ @A6? E96 D62D@? 2?5 86E E96 7:CDE 82>6 C@==:?8] u@C 2? }ur @AA@?6?E[ 2 C:G2=CJ 82>6[ :E’== 36 G6CJ 6I4:E:?8[ A=2J:?8 E96C6 :? E96:C DE25:F>] x’> DFC6 E96C6 H:== 36 2 A24<65 9@FD6] tG6CJ3@5J H:== 36 6I4:E65 7@C (66< `] !FE @? 2 D9@H]”k^Am