Seahawks Packers Football

Green Bay Packers quarterback Jordan Love (10) greets fans after a preseason NFL football game against the Seattle Seahawks, Saturday, Aug. 26, 2023, in Green Bay, Wis. The Packers won 19-15. (AP Photo/Mike Roemer)

 Mike Roemer

GREEN BAY, Wis. (AP) — The opening week of Green Bay Packers quarterback Jordan Love’s first season as a starter just got a bit more challenging.

Christian Watson and Romeo Doubs didn’t practice Wednesday because of hamstring injuries, raising the possibility the Packers might not have either of their top two receivers Sunday at Chicago. Packers coach Matt LaFleur wasn’t offering any clues as to their potential availability.

  